Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф. Рекорд лиги у Ягра (151)

Гол стал для 40-летнего россиянина 6-м в сезоне, 903-м за карьеру в лиге в рамках регулярок и 980-м с учетом плей-офф.
По числу победных шайб в регулярках (139) форвард обновил рекорд НХЛ.
С учетом плей-офф у него стало 150 победных шайб. В этом зачете рекорд принадлежит Яромиру Ягру (151).
