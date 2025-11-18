Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
1
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
14.25
X
3.89
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.29
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.14
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.33
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.25
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков «Ванкувера», но записал в актив 9-ю победу в сезоне. Ему засчитали ассист при шайбе Джонса

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков в матче с регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (8:5).

Победа стала для 37-летнего россиянина 9-й в 14 играх в сезоне (88,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,80).

Кроме того, сегодня на Бобровского записали ассист при шайбе Сета Джонса в большинстве. Голкипер оставил ему шайбу за своими воротами.