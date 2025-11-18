Евгений Малкин: «Хочу закончить карьеру в “Питтсбурге” — я люблю город и болельщиков. История Маршанда красивая, но так складывается не у всех»

В этом сезоне 39-летний форвард набрал 23 (5+18) очка за 18 матчей при полезности «плюс 5».
"История Маршанда красивая, но так складывается не у всех. Может быть обмен — и совсем другой результат.
Когда сезон закончится, если мы поговорим… Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены.
Конечно, я себя не представляю в другой майке. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Любую команду возьмите. Я всю жизнь играл в Питтсбурге. Люблю Питтсбург, люблю болельщиков.
Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге», — сказал Малкин.
Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Хаверчаком. У обоих по 518 шайб.