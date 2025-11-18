Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.84
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.45
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

Евгений Малкин: «Хочу закончить карьеру в “Питтсбурге” — я люблю город и болельщиков. История Маршанда красивая, но так складывается не у всех»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что не хотел бы переходить в другой клуб НХЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Спортс"

В этом сезоне 39-летний форвард набрал 23 (5+18) очка за 18 матчей при полезности «плюс 5».

"История Маршанда красивая, но так складывается не у всех. Может быть обмен — и совсем другой результат.

Когда сезон закончится, если мы поговорим… Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены.

Конечно, я себя не представляю в другой майке. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Любую команду возьмите. Я всю жизнь играл в Питтсбурге. Люблю Питтсбург, люблю болельщиков.

Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге», — сказал Малкин.

Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Хаверчаком. У обоих по 518 шайб.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше