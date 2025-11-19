Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
5.70
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
2
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.80
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
5
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.50
П2
31.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
1
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
38.00
X
9.40
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Кузнецов о матче в Челябинске: «Получилось контролировать эмоции. На трибунах свистели? Нормальные люди хлопают»

Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от выездного матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).

Источник: Спортс"

— Эмоции положительные, и хорошо, что победили. Соперник поменял тренера, и обычно в этих ситуациях это придает энергии. Было важно сыграть терпеливо и воспользоваться своими моментами.

— Какое-то волнение чувствовалось? Впервые в Челябинске играли против «Трактора».

— Нет. Думал хуже будет, а так, все гладко прошло. Даже днем получилось поспать спокойно. Если честно, обычный день получился. В силу возраста получилось контролировать свои эмоции. Очень важно было не свое имя показать, а сыграть правильно на команду.

В Питере проиграли и хотелось победить. Я в такой ситуации, что просто хочу, чтобы команда выигрывала. Не чтобы я был во главе, а чтобы о команде говорили хорошо.

— На трибунах немного свистели.

— Нормальные, адекватные люди хлопают, — сказал нападающий «Металлурга».