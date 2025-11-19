Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
5.70
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
2
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.80
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
5
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.50
П2
31.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
1
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
8.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Кучеров набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси». У него 18 очков в 17 играх в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:1).

На счету 32-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3». Текущая результативная серия — 3 матча (2+2 на отрезке).

Сегодня Кучеров (22:07, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
