Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.23
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.25
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Бондра о 895-й шайбе Овечкина: «Это был праздник для всего мира хоккея. Фанаты в любой части света понимали, что случилось нечто особенное»

Бывший нападающий «Вашингтона» и сборной Словакии Петер Бондра прокомментировал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

Российский игрок «Кэпиталс» превзошел достижение Уэйна Гретцки, забросив шайбу в игре с «Айлендерс» 6 апреля 2025 года.

— Вы видели много матчей Александра Овечкина в «Вашингтоне». Что вы думаете о том, что он играет в 40 лет?

— У меня нет объяснений. То, что он делал последние 19−20 лет и забил 900 голов… Я слушал NHL Network, и они говорили о 1000.

— Овечкин всю карьеру в НХЛ играет за «Кэпиталс». Что значил для организации его рекорд по голам в регулярках НХЛ?

— Празднование, остановка игры и все остальное — это был праздник для всего мира хоккея. Не только для НХЛ и «Вашингтона».

Думаю, хоккейные болельщики в любой части света понимали, что случилось нечто особенное, и нужно запомнить этот момент", — сказал Бондра.

Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше