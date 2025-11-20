Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.54
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.53
П2
1.91
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.66
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Кудашов о будущем: «Хвататься за любую работу не собираюсь, надо понимать, зачем и почему я куда-то приду. Я не бегаю из команд, стараюсь работать в одном месте подолгу»

Алексей Кудашов рассказал о дальнейших планах после увольнения с поста главного тренера «Динамо».

Источник: Спортс"

— Какие ваши дальнейшие планы?

— Господи, да обычные — искать новую команду, готовить новый проект. Наверное, так. С другой стороны, может, не торопиться? Не знаю, поживем-увидим. Ведь только пару дней прошло…

— Но был аномальный день, когда Бенуа Гру покинул «Трактор», да и в «Сибири» вакантно место.

— И что же теперь, бежать сразу в свободные клубы? Если вы посмотрите мою карьеру, я никогда не бегаю из команд. Стараюсь работать в одном месте подолгу, сколько могу.

Хвататься за любую работу не собираюсь. Надо понимать, зачем и почему я куда-то приду, что смогу улучшить, или не получится ничего.

— Правильно ли я понимаю, что какие-то предложения были, но вы взвешиваете и думаете?

— Все варианты, которые вы назвали, конечно же фигурируют. Но пока не было никакой конкретики. Потому что все прекрасно понимают, что я еще не в том состоянии, чтобы дать однозначный ответ: мол, приступаем к работе. Давайте скажу так: предложений не было, вот и все, — сказал Кудашов.

Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа».