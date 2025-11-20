Михайлов о 2:1 с «Салаватом»: «Может, хоккейный бог рассудил, что “Сочи” эта победа нужнее, и мы ее больше заслужили. Надеемся, Самсонов в ближайших матчах будет в строю»

— Очень напряженная игра. Очень быстрый, мастеровитый соперник. Были у нас возможности, как и у гостей, реализовать численное неравенство. Но бригады меньшинства сегодня действовали здорово. Хорошо, что мы забили, дотерпели. Благодарю ребят за самоотдачу. Спасибо болельщикам за поддержку.
— Почему у вас два лидера атаки пропускали матч — Тянулин и Попов?
— Медицина. Напряженные матчи и календарь. Есть повреждения, вопросы со здоровьем. Сегодня — так.
— Как оцените игру Павла Хомченко, который вернулся после травмы?
— Он не выступал месяц. Но Паша — опытный вратарь. Здорово сыграл, подтащил. И ребята ему местами помогли. Он хорошо вошел, результат есть. Значит, все правильно.
— Тяжелая трудовая победа, но в «Сочи» не меняется одно — опять слишком много удалений. Что с дисциплиной?
— Сегодня мы имели больше возможностей реализовать это большинство. Ситуация не в том, что здесь есть какой‑то умысел. Соперник тоже играет правильно, лезет на эти удаления. Поэтому общаемся, разбираем, смотрим.
— Что стало ключевым моментом матча?
— Характер ребят. И соперник имел очень опасные моменты. Но где‑то нам повезло — значит, какие‑то вещи мы сделали правильно. Может быть, хоккейный бог рассудил, что нам эта победа больше нужна, и мы ее больше заслужили.
— Когда в состав вернется вратарь Илья Самсонов?
— Мы рассчитываем на ближайшие игры. Календарь очень напряженный, а Илья с листа вошел в состав, не имея игровой практики и серьезной подготовки. Но динамика положительная, и надеемся, что в ближайших матчах он будет в строю, — сказал Михайлов.