Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.54
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.53
П2
1.91
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.66
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Михайлов о 2:1 с «Салаватом»: «Может, хоккейный бог рассудил, что “Сочи” эта победа нужнее, и мы ее больше заслужили. Надеемся, Самсонов в ближайших матчах будет в строю»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Очень напряженная игра. Очень быстрый, мастеровитый соперник. Были у нас возможности, как и у гостей, реализовать численное неравенство. Но бригады меньшинства сегодня действовали здорово. Хорошо, что мы забили, дотерпели. Благодарю ребят за самоотдачу. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Почему у вас два лидера атаки пропускали матч — Тянулин и Попов?

— Медицина. Напряженные матчи и календарь. Есть повреждения, вопросы со здоровьем. Сегодня — так.

— Как оцените игру Павла Хомченко, который вернулся после травмы?

— Он не выступал месяц. Но Паша — опытный вратарь. Здорово сыграл, подтащил. И ребята ему местами помогли. Он хорошо вошел, результат есть. Значит, все правильно.

— Тяжелая трудовая победа, но в «Сочи» не меняется одно — опять слишком много удалений. Что с дисциплиной?

— Сегодня мы имели больше возможностей реализовать это большинство. Ситуация не в том, что здесь есть какой‑то умысел. Соперник тоже играет правильно, лезет на эти удаления. Поэтому общаемся, разбираем, смотрим.

— Что стало ключевым моментом матча?

— Характер ребят. И соперник имел очень опасные моменты. Но где‑то нам повезло — значит, какие‑то вещи мы сделали правильно. Может быть, хоккейный бог рассудил, что нам эта победа больше нужна, и мы ее больше заслужили.

— Когда в состав вернется вратарь Илья Самсонов?

— Мы рассчитываем на ближайшие игры. Календарь очень напряженный, а Илья с листа вошел в состав, не имея игровой практики и серьезной подготовки. Но динамика положительная, и надеемся, что в ближайших матчах он будет в строю, — сказал Михайлов.