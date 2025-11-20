Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон
3
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
4.61
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.66
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Овечкин забил 904-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 981-й, до рекорда Гретцки — 35 шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:1, первый период).

Источник: Спортс"

Россиянин на седьмой минуте первого периода подставил клюшку после наброса защитника Джейкоба Чикрана.

Этот гол стал 904-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 981-м в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю Александр Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

В этом сезоне Овечкин набрал 16 (7+9) очков в 20 матчах чемпионата.

