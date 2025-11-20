Овечкин забил 904-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 981-й, до рекорда Гретцки — 35 шайб

Россиянин на седьмой минуте первого периода подставил клюшку после наброса защитника Джейкоба Чикрана.
Этот гол стал 904-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 981-м в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Александр Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
В этом сезоне Овечкин набрал 16 (7+9) очков в 20 матчах чемпионата.
