Сопин о Потуральски: «АХЛ — более медленная лига, у него есть проблемы с этим. Нет доминирования, но в нем проснулся соревновательный дух. Эндрю — большой мастер»

— Когда вы уже поймете, следом за мной, что Потуральски — это большой обман? Он не стоит своих денег, сплошное разочарование.
— Почему? Хотелось бы услышать вашу аргументацию.
— Потому что он не решает ни одной серьезной задачи. Он забивает «пять на три», в большинстве. Но когда нужно победить, на него нет надежды. А есть — на Пономарева, Прохоркина, Маклауда, Шарипзянова. Играл бы он в «Ладе» или «Сибири» -вопросов нет. У вас он не отрабатывает свои деньги. Ему нужно было сократить зарплату, а не Якупову.
— Я слежу за вашими постами и, конечно, не соглашусь. Да, возможно, нет доминирования уровня Корбана Найта или, скажем, Уилла, О’Делла — ребят, с которыми я работал.
Как оказалось, АХЛ — более медленная лига. Но Потуральски — большой мастер. Не скажу, что он безразличен или отсутствует на льду. Он борется, выигрывает много единоборств — как бы странно это ни звучало.
Да, львиную долю очков он набирает в большинстве, но мы это понимали — это было и в АХЛ.
У нас Рашевский доминирует в равных составах, как это было и в московском «Динамо».
Для Потуральски это новый вызов. Он засиделся в АХЛ. Сейчас в нем проснулся соревновательный дух. В АХЛ у него четыре финала, два выигрышных, MVP сезона и плей-офф. Есть нюансы, связанные с адаптацией: логистика, стиль лиги.
В первую очередь — скорость. Для меня это стало откровением. Лига становится быстрее с каждым сезоном. У него есть определенные проблемы с этим, — сказал Алексей Сопин.