Овечкин провел 833-й победный матч и вышел на 10-е место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Лидстрему — 937 игр

Россиянин вышел на 10-е место в истории лиги по количеству победных игр (833), опередив Рэя Бурка (832).
На девятой позиции по этому показателю находится Райан Сутер (840), на восьмой — Марк Мессье (864), на седьмой — Яромир Ягр (874).
Лидером является бывший защитник Никлас Лидстрем — 937 матчей.
Овечкин в общей сложности провел 1511 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1639 (904+735) очков.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше