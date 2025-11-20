Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.40
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.21
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Калгари
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Рантанен избежал дисквалификации за толчок Романова на борт. Форвард «Далласа» был удален до конца матча с «Айлендерс»

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен избежал дисквалификации за толчок на борт защитника «Айлендерс» Александра Романова в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Источник: Спортс"

Эпизод произошел в конце третьего периода, когда финский форвард толкнул российского хоккеиста, из-за чего тот ударился о борт.

Рантанен получил дисциплинарный штраф до конца матча.