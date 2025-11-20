Роман Ротенберг: «Наша задача — создать условия детям, чтобы они оставались играть в России. У нас это получается»

Когда ребенку исполняется 18−19 лет, он осознанно выбирает либо карьеру профессионального хоккеиста, если чувствует, что может забить 900 голов, как Саша Овечкин, либо выбирает профессию экономиста, юриста, журналиста и так далее. Здесь важно дать возможность детям развиваться разносторонне. Но наша задача — создать условия ребенку, чтобы он оставался играть в России. И у нас это получается", — сказал Ротенберг.