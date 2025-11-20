Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.40
П2
4.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.24
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Калгари
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Наша задача — создать условия детям, чтобы они оставались играть в России. У нас это получается»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что развитие детско-юношеского хоккея позволяет сохранить большее количество игроков в стране.

Источник: Спортс"

«Мы делаем все возможное, чтобы наши дети в раннем возрасте никуда не уезжали. В том числе для этого была создана программа “Красная машина”, в рамках которой мы построили катки и создали хоккейную школу.

Когда ребенку исполняется 18−19 лет, он осознанно выбирает либо карьеру профессионального хоккеиста, если чувствует, что может забить 900 голов, как Саша Овечкин, либо выбирает профессию экономиста, юриста, журналиста и так далее. Здесь важно дать возможность детям развиваться разносторонне. Но наша задача — создать условия ребенку, чтобы он оставался играть в России. И у нас это получается", — сказал Ротенберг.