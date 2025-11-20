Ричмонд
Уилсон о стрижке Овечкина за 70 долларов: «Безумие, что Ови все еще должен платить в парикмахерской!» Макмайкл пошутил: «Его волосы наверняка собирают, чтобы клонировать»

Коннор Макмайкл и Том Уилсон в шутку обсудили стрижку Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

«Вашингтон» опубликовал видео из подтрибунного помещения с матча с «Эдмонтоном» в НХЛ (7:4). Овечкин забросил шайбу в первом периоде — это его 904-й гол в регулярных чемпионатах.

Уилсон: Сколько отдал [за стрижку]?

Овечкин: 70 баксов.

Уилсон: Реально? Это не бесплатно? Ови все еще приходится платить за стрижку! Безумие!

Макмайкл: К тебе на дом приходят?

Овечкин: Нет.

Макмайкл: Ты просто в парикмахерскую ходишь?!

Овечкин: Да.

Уилсон: В этот раз хорошо получилось.

Макмайкл: Представь, ты стрижешься, и тут в парикмахерскую заходит такой громила!

Уилсон: Твои волосы потом наверняка сложили в пакет и убрали.

Макмайкл: Чтобы потом создать еще одного. Его пытаются клонировать!

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
