Дадонов об Овечкине в НХЛ: «Перед началом сезона все были уверены, что он забросит 900-ю шайбу. Приятно, что русский побил рекорд»

Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов высказался о рекорде Александра Овечкина в НХЛ.

На счету российского нападающего 904 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ — он первым в истории преодолел отметку в 900 голов. В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).

— То, что демонстрирует Овечкин, конечно, тоже впечатляет? 900 голов — это даже представить очень тяжело.

— Конечно, это очень много голов. Бросок — это самое главное оружие Овечкина. Но перед началом сезона все были уверены, что он забросит эту 900-ю шайбу. Посмотрим, на какой цифре он сможет остановиться.

— Рады за бывшего партнера по сборной России?

— Приятно, что русский побил этот рекорд и что в сборной мы вместе играли и медали завоевывали. Хороший человек, и общаться с ним всегда приятно, — сказал Дадонов.

