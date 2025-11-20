Дадонов об Овечкине в НХЛ: «Перед началом сезона все были уверены, что он забросит 900-ю шайбу. Приятно, что русский побил рекорд»

На счету российского нападающего 904 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ — он первым в истории преодолел отметку в 900 голов. В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).
— То, что демонстрирует Овечкин, конечно, тоже впечатляет? 900 голов — это даже представить очень тяжело.
— Конечно, это очень много голов. Бросок — это самое главное оружие Овечкина. Но перед началом сезона все были уверены, что он забросит эту 900-ю шайбу. Посмотрим, на какой цифре он сможет остановиться.
— Рады за бывшего партнера по сборной России?
— Приятно, что русский побил этот рекорд и что в сборной мы вместе играли и медали завоевывали. Хороший человек, и общаться с ним всегда приятно, — сказал Дадонов.