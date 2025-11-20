39-летний Малкин о возрасте: «Некоторые матчи отнимают много сил — утром чувствуешь себя на все 40, потом восстанавливаешься. Главное — следить за собой»

"Честно говоря, иногда просыпаешься и чувствуешь себя на все 40, а то и больше. Некоторые игры отнимают очень много сил. Утром все болит. Но потом тебе делают массаж, процедуры, принимают холодные ванны — и ты восснанавливаешься.
Главное — следить за собой: делать дополнительный массаж, процедуры, принимать витамины. В целом я чувствую себя прекрасно. Не хочу говорить, на какой возраст я себя ощущаю, потому что это меняется", — сказал Малкин.
