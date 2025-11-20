Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.40
П2
4.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.24
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
21.11
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.44
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
21.11
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.24
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21.11
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.41
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
21.11
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
21.11
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.29
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Калгари
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2

39-летний Малкин о возрасте: «Некоторые матчи отнимают много сил — утром чувствуешь себя на все 40, потом восстанавливаешься. Главное — следить за собой»

39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что иногда ощущает себя старше своего возраста.

"Честно говоря, иногда просыпаешься и чувствуешь себя на все 40, а то и больше. Некоторые игры отнимают очень много сил. Утром все болит. Но потом тебе делают массаж, процедуры, принимают холодные ванны — и ты восснанавливаешься.

Главное — следить за собой: делать дополнительный массаж, процедуры, принимать витамины. В целом я чувствую себя прекрасно. Не хочу говорить, на какой возраст я себя ощущаю, потому что это меняется", — сказал Малкин.

