Нападающий ЦСКА Спронг: «Овечкин был моим наставником, когда я перешел в “Вашингтон”

— Вы успели поиграть и с Евгением Малкиным, и с Александром Овечкиным. Чем они вам запомнились?
— В «Питтсбурге» я был молод, и, думаю, я многому там научился. Когда перешел в «Вашингтон», Овечкин помогал мне, был наставником.
Другие парни в команде — Джон Карлсон, Ти Джей Оши, Бэкстрем, Кузнецов — тоже помогали, я многое узнал от них, — сказал Спронг.
