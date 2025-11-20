Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
1
:
Металлург Мг
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.50
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
2
:
Амур
3
Все коэффициенты
П1
4.95
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
21.11
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.44
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
21.11
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.24
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21.11
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.42
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
21.11
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
21.11
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.29
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
21.11
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.84
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
21.11
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.35
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Каролина
3
П1
X
П2

Нападающий ЦСКА Спронг: «Овечкин был моим наставником, когда я перешел в “Вашингтон”

Нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг рассказал об игре с российскими хоккеистами в НХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы успели поиграть и с Евгением Малкиным, и с Александром Овечкиным. Чем они вам запомнились?

— В «Питтсбурге» я был молод, и, думаю, я многому там научился. Когда перешел в «Вашингтон», Овечкин помогал мне, был наставником.

Другие парни в команде — Джон Карлсон, Ти Джей Оши, Бэкстрем, Кузнецов — тоже помогали, я многое узнал от них, — сказал Спронг.

