Хоккей. НХЛ
21.11
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
21.11
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
21.11
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
21.11
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.57
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.11
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.11
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.86
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
21.11
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
21.11
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
21.11
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
21.11
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.28
X
4.48
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Петр Воробьев о Ротенберге: «Дело за руководством “Динамо”. Именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в СКА»

Заслуженный тренер России Петр Воробьев считает, что Роман Ротенберг может проявить себя в любом клубе Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

В межсезонье Ротенберг был уволен из СКА. После этого он вошел в совет директоров «Динамо».

"Работал с Романом в СКА, мы занимались системой развития игроков. Заложили хорошую основу, как мы видим, сейчас очень много ребят выступают на ведущих позициях среди тех, кто тогда начинал.

Внимательно слежу за его тренерской карьерой. Он выигрывал Кубок Континента. Это хорошее достижение, выиграть регулярный чемпионат очень непросто. Но уверен, это совсем не то, на чем Роман остановится. Наверняка он хочет большего. И правильно, он амбициозный человек, а хороший тренер как раз должен быть таким.

Придет ли он в «Динамо»? А почему бы и нет? По крайней мере, считаю, что это было бы очень хорошим и правильным шагом. У «Динамо» хорошая школа, много воспитанников, если говорить о составе, есть хорошие исполнители, сильные иностранцы. И, самое главное, отличное большинство, которое играет важнейшую роль в решающих играх.

Дело за руководством «Динамо», но считаю, что именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в Санкт-Петербурге. Считаю, при определенных раскладах и полномочиях он сумел бы проявить себя в любом клубе КХЛ", — сказал Воробьев.

Напомним, 17 ноября «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера.