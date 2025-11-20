Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.45
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.79
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.28
X
4.48
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о 3:4 от «Сибири»: «Ребята стараются, но 2-ю игру подряд мы без эмоций. Будем надеяться, что это временное явление. На следующий матч будем настраивать их иначе»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после поражения от «Сибири» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

— Сегодня «Сибирь» вышла после 13-матчевой серии поражений… Они приехали умирать. И я хотел бы поблагодарить их за хорошую и достойную игру. Они заблокировали 32 броска. Мы нанесли 39 в створ. Здорово сыграл их вратарь.

Очень сложно отыгрывать дефицит в два гола, нам пришлось делать это второй раз подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы.

— Вы привели статистику бросков — по ней вроде бы все не так плохо, но мне показалось, что второй матч подряд «Динамо» играет вспышками. Команда выпадает из игры минут на 25−30, потом резко и мощно включается, пытаясь все исправить. Есть ли у вас объяснение, почему такие перепады происходят внутри одного матча?

— Пока нет объяснения. Сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится их доставать из них к третьему периоду. Будем надеяться, что это такое временное явление. Значит, будем настраивать их иначе на следующий матч, — сказал Козлов.

«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений. «Динамо» проиграло 2-ю игру подряд после отставки Кудашова.