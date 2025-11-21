Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
1
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.81
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.80
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
1
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.70
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.40
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
2
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
5.80
X
1.60
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем», реализовав все 3 броска в створ, и стал 1-й звездой. У него 20 очков в 21 игре в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

40-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».

Сегодня Овечкин (15:35, «+1») реализовал 3 броска в створ из 3. Также он допустил 3 потери шайбы и получил малый штраф.

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
