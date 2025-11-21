Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем», реализовав все 3 броска в створ, и стал 1-й звездой. У него 20 очков в 21 игре в сезоне

40-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».
Сегодня Овечкин (15:35, «+1») реализовал 3 броска в створ из 3. Также он допустил 3 потери шайбы и получил малый штраф.
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше