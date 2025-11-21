Ричмонд
перерыв
Анахайм
0
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.30
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
2
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.76
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
2
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.15
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.75
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
1
:
Вегас
3
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.65
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ (1643 очка), обогнав Сакика. На 9-м месте идет Кросби (1708), на 8-м — Лемье (1723)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

На счету 40-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1643 (907+736) балла в 1512 играх.

Овечкин вошел в десятку лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив из нее Джо Сакика (1641 очко в 1378 играх).

Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1708 в 1371).

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.

