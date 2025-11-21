Овечкин с 3+1 в матче с «Монреалем» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку попали Маккиннон и Айкел с 2+1 у каждого

Третья звезда — форвард «Вегаса» Джек Айкел с 3 (2+1) очками в матче против «Юты» (4:1).
Вторая звезда — форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче против «Рейнджерс» (6:3). Канадец увеличил отрыв в гонке бомбардиров и вышел на 2-е место по очкам в истории франшизы.
Первая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 4 (3+1) очками в матче против «Монреаля» (8:4). Хет-трик стал для 40-летнего форварда 33-м в регулярках лиги (делит 4-е место в истории), также он вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории.
