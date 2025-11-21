Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума — он был неудержим»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

Источник: Спортс"

— Пару недель назад мы говорили о голевой засухе, а сейчас у вас результативная серия.

— Взлеты и падения иногда случаются. Порой достаточно забросить одну шайбу и становится гораздо легче. В сегодняшних голах большая заслуга Дилана Строума: выигранное вбрасывание, выход 2 в 1. Он был неудержим сегодня.

Я просто стараюсь делать свою работу и наслаждаюсь моментом. Никогда не знаешь, что будет дальше, — сказал Овечкин.

? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

