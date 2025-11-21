Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума — он был неудержим»

— Пару недель назад мы говорили о голевой засухе, а сейчас у вас результативная серия.
— Взлеты и падения иногда случаются. Порой достаточно забросить одну шайбу и становится гораздо легче. В сегодняшних голах большая заслуга Дилана Строума: выигранное вбрасывание, выход 2 в 1. Он был неудержим сегодня.
Я просто стараюсь делать свою работу и наслаждаюсь моментом. Никогда не знаешь, что будет дальше, — сказал Овечкин.
? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
