Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
1
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.80
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.72
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.41
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2

Третьяк об игре Овечкина: «Забивает не только со своей точки и в пустые, но и на пятак идет. Такой результат в его годы — феноменально»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал результативность Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 20 (10+10) очков за 21 игру в регулярном чемпионате. В матче с «Монреалем» (8:4) он сделал хет-трик.

"Я радуюсь каждой шайбе, потому что в его годы показывать такой результат — феноменально. Он молодец, что заряжен на игру, и забивает ведь не только со своей точки и в пустые ворота, но и идет на пятак.

Игроки его уровня не всегда туда ходят, потому что там опасно, защитники выталкивают и шайбой могут попасть. А он, как профессионал высокого уровня, идет туда и жертвует собой.

Он получает удовольствие от игры и в свои годы показывает потрясающий результат. Дай бог ему здоровья", — сказал Третьяк.

Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума — он был неудержим».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше