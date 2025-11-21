Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
2.45
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.42
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.57
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Фетисов об Овечкине: «Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Начало сезона пожил под критикой, но все складывается. Надо постараться выиграть Кубок Стэнли»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

"Поздравляем Сашу с хет-триком. Он молодец! Похоже, научил нас удивляться, радоваться. Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Набирает форму. Начало сезона он пожил под критикой. Но все складывается.

Ему надо выигрывать сезон и постараться выиграть Кубок Стэнли. Ну и побить уже немыслимый рекорд Гретцки. Вполне возможно, судя по настрою, как он двигается", — сказал Фетисов.

Напомним, у Овечкина 984 гола в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.

