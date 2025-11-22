Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
3
:
Каролина
4
Все коэффициенты
П1
21.00
X
3.69
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой. У него 26 очков в 22 играх в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:0).

На счету 28-летнего россиянина, признанного второй звездой встречи, стало 26 (12+14) очков в 22 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Сегодня Кирилл (19:22, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов — 2:2.

