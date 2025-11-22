Ричмонд
Свечников забросил 7-ю шайбу в сезоне — победную в матче с «Виннипегом». У него 12 очков в 21 игре

Форвард Андрей Свечников стал автором победной шайбы «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).

На счету 25-летнего россиянина стало 12 (7+5) очков в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+2». Он прервал безголевую серию из 3 игр.

Сегодня Свечников (18:03, «минус 1») реализовал 1 из 5 бросков в створ и допустил 1 потерю.