Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.43
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Задоров против «Лос-Анджелеса»: 2 ассиста, 2 броска и «+2» за 26:19 — максимальное время в этом сезоне. У него 1+7 в 23 играх

Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

На счету 30-летнего россиянина стало 8 (1+7) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Сегодня Задоров (26:19 — максимальное время в этом сезоне, «+2») отметился 2 бросками, 1 блоком и 1 перехватом.