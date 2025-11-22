Квартальнов о 6:0 со «Спартаком»: «Минскому “Динамо” было непросто, ребята справились, молодчики. Лимож сделал результат, Фукале не дал шанса пропустить, это радует»

— Была хорошая игра с нашей стороны. Первый период получился неплохим, обоюдоострым. Игра сегодня понравилась, мы держали скорость. Да, было непросто, но ребята справились, молодчики.
— Когда ждать Ксавье Уэлле, который на травме?
— После декабрьского перерыва.
— Почему не дали сыграть двум хоккеистам — Николаю Салыго и Дмитрию Хобяну, хотя у вас шла игра?
— Во‑первых, мы хотели помочь Заку Фукале, чтобы он сыграл на ноль. Есть некоторые моменты. И хочу сказать, что им надо очень захотеть, чтобы попасть в нашу команду.
— В этом матче 3 (2+1) очка набрал Алекс Лимож. Он сейчас в идеальной форме или должен еще в чем‑то прибавлять?
— Нет предела совершенству. Конечно, ему стоит прибавлять. А то, что он в результативности показал то, что мы ждали, это здорово. Но я не могу требовать от него в каждом матче такое. Они вообще звеном хорошо играют. Но сегодня Алекс взял игру на себя и сделал результат. Это здорово, мы такого от него ждем.
— Как вам удалось в двух матчах этого сезона ничего не пропустить от «Спартака»? Мы увидели 3:0 и 6:0.
— Первая игра была очень давно. Брать этот матч во внимание я бы не стал. А сегодня сложились многие факторы. Зак дал нужный задел, сыграл здорово, не дал шанса пропустить. Это радует, конечно, — сказал Дмитрий Квартальнов.