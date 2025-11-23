Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 4 хита, 2 потери и «минус 2» за 23:04 против «Тампы»

40-летний россиянин прервал серию из 4 игр подряд с очками и голами (6+2 на отрезке). У него 20 (10+10) баллов в 22 играх в сезоне при полезности «+6».
Сегодня Овечкин (23:04, «минус 2») отметился 4 бросками в створ и 4 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.
