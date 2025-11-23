Ричмонд
Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вашингтоном» и получил травму — Уилсон толкнул его на судью во 2-м периоде. Позже Дуглас подрался с форвардом «Кэпиталс»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи и получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:3).

В начале второго периода форвард «Кэпиталс» Том Уилсон толкнул 32-летнего россиянина на судью. Кучеров покинул площадку и не вернулся в игру. Игрок «столичных» не получил штраф в этом моменте.

Ближе к концу второго периода с ним подрался форвард «Лайтнинг» Кертис Дуглас, получивший в эпизоде 17 минут штрафа как зачинщик драки. По версии посетителей портала HockeyFights, победу в драке одержал Уилсон.

В итоге Кучеров провел на льду только 5 минут 18 секунд (полезность «+1»), реализовав 1 из 2 бросков в створ.

В текущем сезоне у Никиты стало 22 (10+12) очка в 19 играх при полезности «минус 1».

