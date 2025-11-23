«Филадельфия» забросила «Нью-Джерси» 3 шайбы за 26 секунд — 5-й результат в истории НХЛ. Мичков забил 1-й из трех голов

Первый период «Флайерс» выиграли со счетом 4:1. На 13-й минуте пенсильванцам удалось забросить 3 шайбы за 26 секунд — отличились Матвей Мичков (12:06) и Тайсон Фоерстер (12:15 и 12:32).
Это 5-й результат в истории НХЛ (в рамках регулярок) — «летчики» повторили достижение «Квебека» от января 1990 года (3 шайбы за 26 секунд в ворота «Детройта», итог матча — 6:8).
Рекорд был установлен в феврале 1971 года, когда «Бостон» забросил «Ванкуверу» 3 шайбы за 20 секунд (отличились Джонни Бьюсик, Эд Уэстфолл и Тед Грин, итог матча — 8:3).