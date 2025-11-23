Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 24 очка в 21 игре

На счету 39-летнего россиянина стало 24 (6+18) очков в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Малкин (20:45, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл 43% вбрасываний (43%).
