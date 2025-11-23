Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.86
X
4.63
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.34
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.57
П2
1.86
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2

Малкин вышел на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1370 очков), обогнав Бьюсика. До Модано — 4 очка

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:3 ОТ).

На счету 39-летнего россиянина стало 24 (6+18) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок — 1370 (520+850) очков в 1234 матчах.

Малкин вышел на чистое 27-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Джонни Бьюсика (1369 очков в 1540 играх).

На 26-м месте идет Майк Модано (1374 в 1499), на 25-м — Бретт Халл (1391 в 1269).

