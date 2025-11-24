Капризов забил 13-й гол в сезоне — «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах

Россиянин поставил точку в матче с «Виннипегом» (3:0) на 47-й минуте, продлив результативную серию (3+2) до 4 игр.
Всего в 23 матчах текущего чемпионата он набрал 27 (13+14) очков.
Сегодня за 20:53 — лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (1:28 — в большинстве) — у Капризова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».
