Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Капризов забил 13-й гол в сезоне — «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил 13-й гол в сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин поставил точку в матче с «Виннипегом» (3:0) на 47-й минуте, продлив результативную серию (3+2) до 4 игр.

Всего в 23 матчах текущего чемпионата он набрал 27 (13+14) очков.

Сегодня за 20:53 — лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (1:28 — в большинстве) — у Капризова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше