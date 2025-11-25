Ричмонд
«Коламбус» и Брендан Смит подписали двусторонний контракт на год. У 36-летнего защитника 726 матчей в регулярках НХЛ и 144 очка при 787 минутах штрафа

«Коламбус» подписал защитника Брендана Смита.

Источник: Спортс"

Клуб НХЛ объявил о подписании двустороннего контракта с 36-летним хоккеистом сроком на один год. Канадец был на просмотре в «Блю Джекетс» с сентября.

В прошлом сезоне Смит выступал за «Даллас» — 32 игры в регулярном чемпионате НХЛ и 6 (1+5) очков при 33 минутах штрафа и среднем времени на льду 12:08.

Всего за 15 сезонов в лиге он провел 726 матчей в регулярках (также выступал за «Детройт», «Рейнджерс», «Каролину», «Нью-Джерси») и набрал 144 (39+105) очка при 787 минутах штрафа.

В розыгрышах Кубка Стэнли на счету Брендана 59 игр, 15 (3+12) очков и 72 минуты штрафа.