Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.28
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.36
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Никитин о 9-м месте ЦСКА: «Оно неприемлемо. Чтобы говорить про какие‑то задачи, нужно сначала сделать команду. Сейчас ее нет»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о результатах команды в текущем сезоне.

Источник: Спортс"

Московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 29 очков после 30 матчей. 24 ноября ЦСКА уступил СКА со счетом 1:4.

— Почему поменяли звенья?

— Команда проигрывала, поэтому хотели изменить ход матча.

— Ожидали ли, что после 30 матчей будете идти на девятом месте? И стоит ли говорить, что перестройка, которая началась с вашим приходом, далека от своего завершения?

— Она вообще далека от того, что мы хотим сделать, поэтому и результат такой. Это место неприемлемо в принципе, об этом даже говорить смысла нет. Это к вопросу, почему эмоций нет.

— Есть ли понимание того, что к концу регулярки удастся избежать статуса команды‑претендента на плей‑офф?

— Команда. Этот вопрос может решить только команда, а ее сейчас нет, поэтому такое место. Для того, чтобы говорить про какие‑то задачи, нужно сначала сделать команду, — сказал Никитин.