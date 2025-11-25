Кучеров набрал 0+3 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 11 очков в последних 6 играх, в сезоне — 25 в 20

32-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. В текущем сезоне у него стало 25 (10+15) очков в 20 играх при полезности «+2». Текущая результативная серия — 6 матчей (3+8 на отрезке).
Сегодня Кучеров (21:49, «+3») остался без бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.
