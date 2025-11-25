Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
0
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.47
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
2
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.51
П2
7.68
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Флорида
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Филадельфия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Воронков, Чинахов и Фантилли в матче с «Вашингтоном»: 0+0 и «минус 3» у каждого. Показатель полезности форвардов 1-го звена стал худшим в «Коламбусе»

«Коламбус» уступил «Вашингтону» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В первом звене «Блю Джекетс» на лед вышли российские форварды Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, а также Адам Фантилли.

Все три форварда завершили матч без очков и с «минус 3» у каждого. Их показатель полезности стал худшим в команде.

В текущем сезоне у 25-летнего Воронкова 18 (9+9) очков в 23 играх при полезности «+5».

У 24-летнего Чинахова — 6 (3+3) баллов в 17 играх при полезности «минус 6».

Напомним, что форвард «мундиров» Кирилл Марченко пропустил игру из-за травмы, полученной на утренней раскатке.