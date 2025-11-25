Овечкин против «Коламбуса»: голевой пас Карлсону, 1 бросок, 2 блока и «+1» за 17:35. У него 10+11 в 23 играх в сезоне

На счету 40-летнего россиянина 21 (10+11) очко в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+7».
Сегодня Овечкин (17:35, «+1») также отметился 1 броском в створ и 2 блоками.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше