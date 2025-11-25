«Нэшвилл» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:15 и 11 из последних 13. Команда Брюнетта идет на последнем месте в НХЛ

Поражение стало для «Предаторс» 3-м подряд (разница шайб на отрезке — 3:15) и 11-м в последних 13 играх.
Команда под руководством Эндрю Брюнетта набрала 16 очков в 22 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.
«Нэшвилл» был разгромлен «Флоридой» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
