Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.54
X
4.37
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.05
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Флорида
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Филадельфия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2

Кули набрал 4+1 в матче с «Вегасом» — 1-й покер в этом сезоне НХЛ и в истории «Юты». У 21-летнего форварда 13+8 в 23 играх

Форвард «Юты» Логан Кули забросил 4 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:1).

21-летний американец стал первым игроком, сделавшим покер в этом сезоне лиги и в истории «Мамонта». Его признали первой звездой встречи.

В текущем сезоне у Кули 21 (13+8) очко в 23 играх при полезности «+5».