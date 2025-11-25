Троц о последнем месте «Нэшвилла» в НХЛ: «Игроки должны быть лучше. Когда кто-то владеет шайбой и отдает ее сопернику — это не вина Брюнетта. Состав тоже неидеален — беру на с

«Предаторс» были разгромлены «Флоридой» (3:8) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Клуб из Теннесси занимает последнее место в общей таблице НХЛ с 16 очками в 22 играх.
"Игроки должны быть лучше. Они должны делать больше.
Я систематически слежу за игрой. Я знаю, кто совершает ошибки. Если кто-то владеет шайбой и отдает ее сопернику, это не вина тренера.
Да, у нас есть некоторые проблемы. Состав команды неидеален. Отчасти это связано с ее построением — беру на себя ответственность.
Тренеры тоже должны брать на себя часть ответственности, как и игроки. Речь идет о работе всего коллектива", — сказал Троц.