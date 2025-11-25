Андрей Коваленко о «Сибири»: «Буцаева использовали в роли громоотвода и выкинули. Как только убрали — тут же пошли трансферы на усиление»

Специалист был назначен главным тренером новосибирцев после отставки Вадима Епанчинцева, но проработал в клубе менее двух месяцев. Его уволили после 11 поражений команды подряд.
«Не понял “Сибирь”. Команда валилась — и в этот трудный момент позвала Вячеслава Буцаева, жесткого и независимого тренера, профессионала.
Буцаев прекрасно понимал, что рискует, но принял этот вызов. Был уверен, что он получит в «Сибири» карт-бланш, но его, к сожалению, использовали в роли громоотвода, а потом выкинули.
В «Сибири» ему не дали никакого усиления и просто бросили. При этом как только Вячеслава убрали — тут же пошли трансферы на усиление", — сказал олимпийский чемпион.