«Об Овечкине знают все молодые. Он как Гретцки в свое время — номер один в хоккее». Тренер сборной Индонезии Нурисламов о кумирах местных игроков

— Знают ли в Индонезии Александра Овечкина? Может быть, для кого-то из местных игроков он является кумиром?
— Конечно, все молодые ребята знают о нем. Он же номер один в хоккее, как Уэйн Гретцки в свое время. Мне кажется, Сашу все знают.
— Когда Овечкин побил рекорд Гретцки в НХЛ, в сборной Индонезии следили за этим?
— Конечно, все следили, все ждали этого момента. Все понимали, что это произойдет, только не знали когда, — сказал Нурисламов.
Сборная Индонезии выступает в четвертом (низшем по рангу) дивизионе на чемпионатах мира по хоккею.
Нурисламов о развитии хоккея в Индонезии: «Можем кататься только в торговом центре. После 22 часов туман такой густой, что вообще ничего не видно. Есть идея строить каток на Бали».