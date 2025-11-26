Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно уступили «Динамо-СПб» в МХЛ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» неудачно завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-25/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК Динамо-Шинник

Подопечные Евгения Летова 24 и 25 ноября гостили в Санкт-Петербурге у местного «Динамо-СПб». Обе встречи закончились поражениями нашей команды со счетом 1:4, в понедельник единственную шайбу за бобруйчан забросил Олег Хомченко, сегодня отличился Артем Капустин. В выездной серии хоккеисты «Динамо-Шинника» набрали два очка из восьми возможных, ранее белорусы обменялись победами с еще одним питерским клубом СКА-1946 (4:5, 2:1).

В таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ наши парни с 36 баллами занимают пятое место. Следующий поединок юные динамовцы проведут дома 30 ноября против «Стальных Лис» из Магнитогорска.