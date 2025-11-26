Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно уступили «Динамо-СПб» в МХЛ

Подопечные Евгения Летова 24 и 25 ноября гостили в Санкт-Петербурге у местного «Динамо-СПб». Обе встречи закончились поражениями нашей команды со счетом 1:4, в понедельник единственную шайбу за бобруйчан забросил Олег Хомченко, сегодня отличился Артем Капустин. В выездной серии хоккеисты «Динамо-Шинника» набрали два очка из восьми возможных, ранее белорусы обменялись победами с еще одним питерским клубом СКА-1946 (4:5, 2:1).