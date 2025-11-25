Ричмонд
Ги Буше о 5:6 от «Нефтехимика»: «Удаления нас подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить мяч. Невероятная ситуация»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказалсяо поражении в матче против «Нефтехимика» (5:6).

Источник: Спортс"

По ходу игры «Нефтехимик» отыгрался с 2:5. Решающую шайбу на отметке 59:59 забросил Андрей Белозеров.

— Невероятная ситуация. Хорошее начало, держали игру под контролем. Но те необязательные удаления, которые мы начали схватывать, нас очень подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить мяч.

— С вами подобное случалось раньше? Спасти матч после 2:5 на последней секунде…

— Знаете, я в хоккее уже 30 лет. За это время я видел все. Но, конечно, приятнее, когда в такой ситуации ты оказываешься на выигрышной стороне, — сказал Буше.