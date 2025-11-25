Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.11
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
26.11
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
26.11
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Гришин о 6:5 с «Авангардом»: «Вышли очень робко, не верили в себя первые минут 10. Потихоньку переламывали инициативу. Последний гол пришел откуда-то сверху»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:5).

Источник: Спортс"

По ходу игры «Нефтехимик» отыгрался с 2:5. Решающую шайбу на отметке 59:59 забросил Андрей Белозеров.

"Вышли очень робко. Не знаю, почему так. Не верили в себя первые минут 10. Но потом как-то донесли до ребят, что играть можно, игра дается, надо просто делать то, что они умеют.

Потихоньку переламывали инициативу, в конце концов нам воздалось. Последний гол пришел к нам откуда-то сверху. Наверное, это самая поздняя шайба в моей карьере в основное время", — сказал Гришин.

«Нефтехимик» отыгрался с 2:5 и победил «Авангард». Команда Гришина прервала серию из 4 поражений.