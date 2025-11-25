Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.11
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
26.11
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
26.11
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре с «Ладой»: «Вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. В защите должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов подвел итоги матча против «Лады» (3:5).

Источник: Спортс"

— Опять неплохое начало, но дальше — системные ошибки в обороне. Будем разбираться, корректировать. Если говорить про атакующие действия — креатив есть, но мы говорим постоянно ребятам, что хоккея ради хоккея не должно быть.

Логичным завершением каждой атаки должен быть бросок, а в идеале — гол. К этому надо стремиться.

— Почему заменили Самсонова?

— Там вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. Он пропустил, была определенная травма, теперь набирает тонус. Как я уже говорил, в обороне должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке.

— Как оцениваете в целом домашнюю серию?

— Начали набирать очки, это хорошо. Но должно быть системно. Не должно быть провалов, как сегодня, когда получили серийные голы. Надо контролировать ритм игры, нужно очень сильно поработать над этим и корректировать, — сказал Михайлов.

«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой».