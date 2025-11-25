Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.11
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
26.11
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
26.11
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств — устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против “Спартака”

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче против «Спартака» (0:1).

— Третий матч поездки — c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Как оцените дебютную игру в сезоне вратаря Максима Арефьева?

— Одно из его сильных качеств — устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо.

— Впервые в сезоне матч пропустил Михаил Фисенко. С чем это связано?

— Он отсутствовал по семейным обстоятельствам.

— Как вам игра Брэндона Биро на его позиции?

— Понятно, что он пропустил часть сезона, немного выпал. Тем не менее он много полезного сделал в обороне и в атаке.

— Он сейчас игрок ротации?

— У нас есть обойма, которой идем в сезоне. Принципы определения состава мы уже говорили — проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние, — сказал Гатиятулин.