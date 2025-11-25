Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств — устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против “Спартака”

— Третий матч поездки — c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.
— Как оцените дебютную игру в сезоне вратаря Максима Арефьева?
— Одно из его сильных качеств — устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо.
— Впервые в сезоне матч пропустил Михаил Фисенко. С чем это связано?
— Он отсутствовал по семейным обстоятельствам.
— Как вам игра Брэндона Биро на его позиции?
— Понятно, что он пропустил часть сезона, немного выпал. Тем не менее он много полезного сделал в обороне и в атаке.
— Он сейчас игрок ротации?
— У нас есть обойма, которой идем в сезоне. Принципы определения состава мы уже говорили — проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние, — сказал Гатиятулин.